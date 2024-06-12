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貴重で、特価格！屋久杉　抹茶茶碗　芝実作　専用箱なし　未使用
商品番号 T63697826427
商品名

貴重で、特価格！屋久杉　抹茶茶碗　芝実作　専用箱なし　未使用
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,732 円
在庫状況 あり

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商品詳細

屋久杉の抹茶茶碗の出品です。特価価格で、出しています。お値下げはできません。長期自宅保管です。現状です。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/shuttle453625.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect768470.html
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