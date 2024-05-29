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- 【廃盤・美品】草間彌生 パンプキン ペーパーウェイト 文鎮 アートワーク
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商品詳細
15年以上前に、直島の美術館で購入した草間彌生のパンプキンです。イエローにブラックのドットです。サイズは底直径約6.5cm、高さ約5.5cm。箱に入れて棚の中で保存していました。箱そのものには経験による劣化がございます。箱の中でパンプキンを包んでいた紙も劣化していたため、新しい紙に包み直して発送いたします。送料と手数料がかかりますため、お値引きの交渉はご遠慮ください。文鎮ペーパーウエイト置物かぼちゃyayoikusama-[]カラー...イエローテイスト···ポップ・カジュアル、モダン
http://narcologia.ru/goods/smear444304.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral610732.html
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