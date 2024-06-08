セトクラフト パピーズフィルハーモニックオーケストラ

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商品詳細
セトクラフトの犬の置物です。箱もありますが箱にはダメージあります。箱に1体ずつ入れ、更にプチプチに包んで発送します。バラ売り不可お値下げ不可でお願いいたします。喫煙者、ペットおりません。よろしくお願いいたします。オーケストラ置物犬置物セトクラフト犬セトクラフトオーケストラオーケストラ犬素材...陶器・磁器
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