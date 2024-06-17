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ルイヴィトン　メンズベルト
商品番号 N38826983492
商品名

ルイヴィトン　メンズベルト
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 10,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クローゼットの奥から昔使ってたのが出てきたので出品します。ダミエのベルト。バングルに少々傷がある以外は角のほつれもなく綺麗だと思います。（見える側、表です）宜しくお願いします。
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