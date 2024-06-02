2【バーバリー】ハンカチ　少訳有　チェック柄など♪中西製5枚セット‼



贈与 ハンカチ 少訳有 チェック柄など♪中西製5枚セット‼ - gdcp-ev.de



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みんな大好き！大人気！バーバリーのハンカチです＼(^o^)／おなじみのチェック柄などです。未使用保管品です。訳有の理由は、長期保管品の為、折り畳のしわが強めに有ります。実際の使用には問題ありませんが、気にしない方向けです。画像でご判断下さい。サイズは47〜49×47〜49cmくらいです。ヤフーショッピングのサイトで、デザインにもよりますが、一枚、三千円から六千円位で新品が販売されていました(о´∀`о)この機会に、みんなの憧れのバーバリーハンカチはいかがでしょうか!(^o^)!送料無料です♪ネコポスでの配送を予定しております。万が一製品不良等ございましたら、返品交換お受け致します。安心してご検討ください画像と同じものを発送させていただきます。（折り目がわずかに違います）