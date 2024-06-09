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真鍮製 編み込み ウォレットチェーン ビンテージ
商品番号 E26937363462
商品名

真鍮製 編み込み ウォレットチェーン ビンテージ
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆高級感抜群☆珍しい編み込みの真鍮は注目度も抜群☆皮革のウォレットロープが物足りない方へ☆経年変化でエイジングが楽しめる※まとめ売り１個当り100円引き≪製品概要≫・素　　材：brass（ブラス）・全　　長：46.5cm・チェーン：約35cm・太　　さ：1cm・フック　：7cm・ナスカン：4.5cm海外製品のため、細かなキズが見られる場合があります。ワード）ヴィンテージハーレーダビッドソンビューエルインディアンオールドスクールニュースクールカフェレーサークラブスタイルホットロッドフリスコ東洋エンタープライズリアルマッコイズジョーマッコイズトイズマッコイズバズリクソンズレッドウィングホワイツショットschottウエスコWESCOホーキンスバンソンVANSONブコBUCOノートンフラットヘッドラングリッツレザーウエストライドアイアンハートティーティーアンドカンパニーピナッツアンドカンパニーゴローズドクターマーチンチペワダナー世田谷ベースローリングストーンズハードロックカフェビラーゴマグナシャドウドラッグスタークラシックイントルーダーバルカンドリフタースラッシンロードグライドキングエレクトラウルトラブレイクアウトソフテイルデラックスファットボーイヘリテイジボブローライダーナイトロッドスペシャルショベルエボナイトスポーツフォーティーエイトセブンティーツフライトジャケットA-2B-315バンスアンドハインズクロームワークスパイソンコブラカーカーフリーダムパフォーマンスケンズファクトリースクリーミンイーグルバッサーニスーパートラップピーナッツアンドカンパニーエルエーチョッパーズクリアキントゥーブラザーズレーシングトラスクラインハートモーターステージパウコローランドサンズデザインアレンネスメッセンジャータナックスデバイスポルコロッソエースカフェロンドンジャムホームメイドバックドロップデグナー花山アメリカンドリームスデイトナドラッガーズキジマガレージT\u0026Fハリケーンカスタムファクトリーノイズドッ…
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