USA製 80s チャンピオン 半袖Tシャツ トリコタグ バックプリント

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80sチャンピオン半袖プリントTシャツUSA製恐らく元々は右胸のワンポイントのみのTシャツに後から左胸のプリントと大きなバックプリントを追加したデザイン袖はシングルステッチ、裾はダブルステッチバックプリントには1990の記載がありますがボディは80年代後期のチャンピオンボディを使用していると思われますこの年代の物としては希少なXXLの大きなサイズ同じデザインのものは見かけない希少な1着です【ブランド】Champion【サイズ】XXL着丈73cm身幅61cm肩幅61cm袖丈17cm【状態】首元に焼けによるいろあせが見られますが着用には問題ありませんダメージ、汚れは見られない生地のしっかりとした状態の良いTシャツです【詳細】 出来るだけ迅速に対応しますのでよろしくお願い致します柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋