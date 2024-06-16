【入手困難！】Moment Long Bill Cap “MFG Cookie”

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【Exclusive】MomentLongBillCap“MFGCookieLogo”※Moment2008年に設立。2010年よりMO'WORKSからMomentに改名。デザイン、パターン、裁断、縫製に至るまで、全ての行程をデザイナー自身が手がける。様々なカラー、素材のパターンで完売をくり返した人気ブランド。知る人ぞ知る、いまでは入手困難になったもはや幻の名作キャップ。形、素材、デザインどれも抜群です。古き良き時代のポロスポーツや、ノースフェイスを彷彿とさせるクラシカルな雰囲気漂うワッペンが特徴的。90'sストリートにムーブメントを起こしたロングビル。デザイン、製作などデザイナーの拘りが詰まっています。奇跡のミントコンディション。先着1名さま早いもの勝ちです！！#moment#モーメント#propsstore#プロップスストア#polosport#ポロスポーツ#longbill#ロングビル#lolifes#y2k