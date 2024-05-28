ポールスミス　スマイル　キャップ　新品

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商品詳細
ポールスミスのキャップです。ロゴが笑った顔に見える「HAPPY」のスマイルキャップ。お洒落で個性派 水色のキャップは限定色ですベルトでサイズ調節可能。新品未使用ですがプレゼントする予定でしたのでタグはございません自宅保管品ですので細かい汚れなど気にされる方はご遠慮ください。夏にピッタリなサラッとした薄手の生地です色違いをかぶってますが、蒸れはほぼ感じませんナイロン100%サイズフリーサイズキャップポールスミスHAPPY未使用新品
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