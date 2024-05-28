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TAKEO KIKUCHI タケオキクチ　ベルト
商品番号 L48167940877
商品名

TAKEO KIKUCHI タケオキクチ　ベルト
ブランド名 タケオキクチ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。未使用品です。目立った傷や汚れはありません。【SIZE】FREE【全長】114cm【最大】103cm【最小】93cm【バックル縦】3.6cm【バックル横】4.5cm【ベルト幅】9cm#TAKEOKIKUCHI#タケオキクチ#ベルト
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