Supreme Pigment Print S Logo Cap ψψρρ

#Aprilroofs←出品物一覧★★シュプリームを中心に多数出品中です★★★★値下げ不可★★購入時のコメント不要★★SupremePigmentPrintSLogo6-PanelCapシュプリームピグメントプリントSロゴ6パネルキャップ即完売し、今もなお人気モデルの人気カラーの貴重なタグ付き新品未使用です。ピングメント加工を施したSロゴ6パネルキャップ。加工により新品なのに良い感じにユーズ感がある色落ちに仕上がっています。フロントにはSロゴの刺繍、バックにはSUPREMEのアーチロゴ刺繍が入ります。後ろのアジャスターでサイズ調整可能です。メルカリにも7500～8500円ほどの価格帯でフェイクが大量に出品されているのでお気をつけください。Sロゴの刺繍や内タグが全然違います。カラー：Black/ブラックシーズン：2022fw生産国：アメリカタグ付き新品未使用ですが、完璧な商品をお求めの方はご購入をお控えください。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。発送はネコポスを予定しております。



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