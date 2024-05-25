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60s ボンバーキャップ　ビンテージ　ボアキャップ
商品番号 C48433251090
商品名

60s ボンバーキャップ　ビンテージ　ボアキャップ
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

60年代くらい？のボンバーキャップのなります。ストラップ部分の金具の装飾もいい感じです。紙タグの状態から未使用のデッドストック品だと思います。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit62186.html
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