60s ボンバーキャップ　ビンテージ　ボアキャップ

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商品詳細
60年代くらい？のボンバーキャップのなります。ストラップ部分の金具の装飾もいい感じです。紙タグの状態から未使用のデッドストック品だと思います。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit62186.html
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