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JAM HOME MADE ストール　マフラー　モノグラム　ジャムホームメイド
商品番号 E84220529885
商品名

JAM HOME MADE ストール　マフラー　モノグラム　ジャムホームメイド
ブランド名 ジャムホームメイド
特別価格 税込 2,765 円
在庫状況 あり

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商品詳細

brand→JAMHOMEMADEsize→80cmx180cm（フリンジ15cm）condition→8/10※素人採寸の為多少の誤差はご容赦ください安全ピンの総柄ストールです。リバーシブルで、使えます（写真4.5.6が裏側です）※brandタグがほつれております。気になる方は縫い付けてしまえば問題ありません。品質タグがついておりませんが、素材はウールとシルクとキュプラの混合素材だったと思います。肌触りがよく痒くなりません。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming393392.html
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