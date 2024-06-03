JAM HOME MADE ストール　マフラー　モノグラム　ジャムホームメイド

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商品詳細
brand→JAMHOMEMADEsize→80cmx180cm（フリンジ15cm）condition→8/10※素人採寸の為多少の誤差はご容赦ください安全ピンの総柄ストールです。リバーシブルで、使えます（写真4.5.6が裏側です）※brandタグがほつれております。気になる方は縫い付けてしまえば問題ありません。品質タグがついておりませんが、素材はウールとシルクとキュプラの混合素材だったと思います。肌触りがよく痒くなりません。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming393392.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford656773.html
http://narcologia.ru/goods/displease574231.html
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