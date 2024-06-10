【9/5まで限定出品】Dior バーティカルロングウォレット

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※9/5までの出品！！ChristianDiorバーティカルロングウォレット大阪の心斎橋の正規店にて購入しました。75900円で数年前に購入しましたが、状態は良くまだまだ使えると思います！シンプルなデザインで皮もかなり柔らかいのでとても使いやすいです！目立った汚れ、スレ等は見当たりませんが神経質の方はご遠慮ください。・機能：フラップ式・内側：14カード5ポケット1小銭入れ・付属品:箱、巾着袋・サイズ縦18.5cm横9cm・カラーブラック・素材カーフスキンご不明な点がございましたらお気軽にコメントください！すり替え防止のため、購入後の返品はお断りさせていただきます。クリスチャンディオールDIORHOMMEディオールオムメンズ長財布メンズDIORロゴ現行ロゴシルバー黒ブラックグレインドカーフスキン牛革カーフレザー正規品