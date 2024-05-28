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f.c. real bristol ブリストル　ジュニア　Tシャツ　キッズ
商品番号 B94875205532
商品名

f.c. real bristol ブリストル　ジュニア　Tシャツ　キッズ
ブランド名 エフシーレアルブリストル
特別価格 税込 4,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グリーン袖丈···長袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏着丈：約60cm身幅：約44cm材質：ポリエステル100%FCRB-K230006THREEQUARTERSLEEVETOP新品未使用、タグ付きです。Lサイズ（140-150cm）です。再生糸によるミニ鹿の子を用いたスリークォータースリーブTシャツ。吸水性＆伸縮性の高さやラグラン仕様で腕の可動域が広いことはもちろん、両袖に星をあしらったデザイン性の高さも魅力。1枚で様になります。#fcrealbristol#ブリストル#ジュニア#キッズ#愛知おたからや
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