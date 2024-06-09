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【美品】ラッドミュージシャン 19ss花柄スーパービッグTシャツ
商品番号 W16226369502
商品名

【美品】ラッドミュージシャン 19ss花柄スーパービッグTシャツ
ブランド名 ラッドミュージシャン
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラッドミュージシャン19ss花柄スーパービッグTシャツになります。定価は17600円ほどでした。着用回数は5回ほどで目立った傷や汚れはありません。今のスーパービッグTシャツの生地と違い19ssまでは生地が少し厚く耐久性が今のデザインよりあります。生地の特徴で少し毛羽立ちはしやすい生地になっており、新品の状態でも少しの毛羽立ちはあるアイテムでした。メルカリ内でもこのアイテムはなかなか出回ってないのでこの機会にどうぞ。
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