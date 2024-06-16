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90s Newport tee グリーン　Tシャツ
商品番号 Y52988600447
商品名

90s Newport tee グリーン　Tシャツ
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 4,982 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#カオクロ_tee　#カオクロ_all#カオクロ_芸能人着用　【値下げ交渉不可】お値下げ交渉の対応はお断りしております。ただし、週に何度か価格の見直しをしています。まとめ買いは割引しますので、気軽にコメントください。_______________________管理番号:A6142310_______________________■説明野村訓市さん着用Newporttee100%cottonで生地はしっかりしています。■カラーホワイトグリーン■詳細サイズ表記：L着丈：71身幅：53肩幅：50袖丈：20※誤差はご容赦ください。■状態ランク【A】目立った傷や汚れなし（若干の古着感、着用感はあるものの全体的に綺麗な状態）■状態詳細ホールなし目立った汚れ、シミなし毛玉などなし着用回数少なめな印象※ヴィンテージですので、小さな汚れなどあると思ってください。古着慣れされていない方、神経質な方のご購入はお控えください。■関連ワード90s80s９０s８０s古着ヴィンテージビンテージゆるだぼ古着女子オーバーサイズ古着屋　y2k９０年代　８０年代　野村訓市
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