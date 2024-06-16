#カオクロ_tee #カオクロ_all#カオクロ_芸能人着用 【値下げ交渉不可】お値下げ交渉の対応はお断りしております。ただし、週に何度か価格の見直しをしています。まとめ買いは割引しますので、気軽にコメントください。_______________________管理番号:A6142310_______________________■説明野村訓市さん着用Newporttee100%cottonで生地はしっかりしています。■カラーホワイトグリーン■詳細サイズ表記：L着丈：71身幅：53肩幅：50袖丈：20※誤差はご容赦ください。■状態ランク【A】目立った傷や汚れなし（若干の古着感、着用感はあるものの全体的に綺麗な状態）■状態詳細ホールなし目立った汚れ、シミなし毛玉などなし着用回数少なめな印象※ヴィンテージですので、小さな汚れなどあると思ってください。古着慣れされていない方、神経質な方のご購入はお控えください。■関連ワード90s80s９０s８０s古着ヴィンテージビンテージゆるだぼ古着女子オーバーサイズ古着屋 y2k９０年代 ８０年代 野村訓市



80s〜90s Newport Logo S/S Tee 白 XL ニューポート 半袖 Tシャツ ロゴ プリント タバコ 企業物 企業T ホワイト 古着 - NEWJOKE ONLINE STORE



90s Newport T-shirt | What'z up



90s Newport tee グリーン Tシャツ-



90s Newport Tee | What'z up



90sデッドストック箱付き NEWPORTニューポート タバコTシャツ XL ...



90's USA製



野村訓市着用｜箱付90sヴィンテージ Newport Tシャツ [XL]の通販 by ...



90s Newport logo T-shirt | What'z up



90s Newport Pleasure tobacco T-shirt ニューポート タバコTシャツ ...



ART VINTAGE - 90s USA製 XL デッドストック Newport Tシャツ ニュー ...



古着屋 GREEN HEAVEN 半袖Tシャツ ページ



80s〜90s Newport Logo S/S Tee 白 XL ニューポート 半袖 Tシャツ ロゴ プリント タバコ 企業物 企業T ホワイト 古着 - NEWJOKE ONLINE STORE



古着屋 GREEN HEAVEN 半袖Tシャツ ページ



NEWPORT BLUE】S/S Tee L “Fishing” Made in USA バックプリント 両面 ...



2023年最新】ニューポート/Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)の人気 ...