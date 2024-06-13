ボッテガヴェネタ　長財布

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商品詳細
BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタイントレチャートジップアラウンドウォレット使用は一年くらいです。ファスナーは内外ともに良好です。あくまで中古品ですので、ご理解ある方のみご購入ください。•カードスロット8つ、札入れ2つ、ポケット2つ、ファスナー付きコインパース1つ•素材：カーフスキン100%•色：濃いめのブルー•高さ10cm、幅19cm、奥行き2cm•製造国：イタリア•付属品：箱、保管袋すり替え防止のため、商品受け取り後の返品はご遠慮願います。よろしくお願いいたします。カラー···ブルー柄・デザイン···無地素材···本革 カーフレザー
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