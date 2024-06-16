5222【新品☆フランス正規店】PRADA 二つ折り財布　稀少品

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日本国内だけでなく、フランス現地でも品薄状態の稀少品。ビジネススタイルにも合わせやすいシンプルで上品な逸品。メンズ定番の二つ折り財布。ポケットに入るサイズがお出掛けもこれひとつで行けでるので人気アイテムです。【品番】2MO738VIT.MICROGRAINNERO【定価】¥92,400【カラー】ブラック【サイズ】約)横11cm×縦9.5cm×マチ1.5cm【素材】 レザー【仕様】 札入れ2列ホック式小銭入れカード4枚フラットポケット×2【付属品】専用箱 【購入地】ヨーロッパ プラダ正規店※ご購入時は必ずプロフィールをご一読の上お願いいたします。