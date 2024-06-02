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新品未開封 スターターセットex 4種 ニャオハ ホゲータ クワッス ピカチュウ
商品番号 L42243253720
商品名

新品未開封 スターターセットex 4種 ニャオハ ホゲータ クワッス ピカチュウ
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットスターターセットexニャオハ\u0026ルカリオexホゲータ\u0026デンリュウexクワッス\u0026ミミッキュexピカチュウex\u0026パーモット各1セット、計4セットです。新品未開封テープ付きです。出品していない商品でも在庫があるものがございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。■下のハッシュタグで簡単に検索出来ます。⬇️ポケカ全部を検索する場合はこちら！#りゅうのポケカリスト■梱包方法丁寧に濡れ対策をして発送致します。■検索ワードスターターセットexホゲータ\u0026デンリュウexニャオハ\u0026ルカリオexクワッス\u0026ミミッキュexピカチュウex\u0026パーモットネストボールニャローテマスカーニャアチゲータラウドボーンウェルカモウェーニバルポケモンカードポケカ
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