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新品未使用★ダンヒル★シルク　ネクタイ
商品番号 A52668633314
商品名

新品未使用★ダンヒル★シルク　ネクタイ
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダンヒルの新品未使用のネクタイです。イタリア製。シルク使用(写真3枚目)使用する機会がないため、出品いまします。値段交渉は致しかねます。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/mythic683835.html
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