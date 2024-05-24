ポールスミス 二つ折り財布 馬柄 ストライプ ホース ブラック レザー ...

商品説明PaulSmithの二つ折り財布です！馬のストライプロゴがとてもおしゃれなアイテムです！サイズ】マチ2.5cm横11cm高さ9.5cm状態美品です！特に目立つ傷や擦れなど見られず綺麗な商品です！美品・良品の判断などはあくまで当方の主観によるものです。入札される際は画像でご確認いただき状態に納得したうえでお願い致します。出品しているお品は全て厳しくチェックしておりますが、あくまでも一度人手に渡った中古品です。気になる点等は落札前にお問合せをお願いします。その他】保管場所にペットはいません。非喫煙者です。その他気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。もちろん、コメントなく即購入でもOKです。



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