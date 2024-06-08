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美品　シュプリーム　メッシュ　シャツ　ゲームシャツ　ストライプ　センター刺繍
商品番号 E51651328505
商品名

美品　シュプリーム　メッシュ　シャツ　ゲームシャツ　ストライプ　センター刺繍
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 4,671 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着Pellicule（ペリキュール）❏各種割引☆フォロワー様割引2,000円〜→100円オフ！5,000円〜→200円オフ！10,000円〜→300円オフ！！☆リピーター様割引フォロワー様割引きに加えて、全商品200円オフ！！☆まとめ買い割引き2点以上のアイテムを同時にご購入頂いたお客様も、配送料を抑えられた分をお客様に割引き還元させて頂きます!※各種割引きサービスをご利用頂くには、必ずご購入前にコメントをお願い致します。価格の変更後にご購入下さい。購入後の価格の変更は出来かねます。※トラブル防止の観点から、必ずプロフィール欄を一読して頂きますよう、お願い致します。❏取扱いアイテム・　90s　、　90年代　、　スポーツMIX・　ストリート　、　アウトドア　　・　トレンド　、　インポート　、　ハイブランド　　パーカー　、　スウェット　、　Tシャツ　　メンズ　、　レディース　問わず、　幅広い古着をお求めやすい価格にて、取り揃えております！是非とも他の商品もご覧下さいませ!他の商品は、↓をタップ！　　　　#古着Pellicule❏ブランドSupreme❏サイズMサイズ表記必ず下記採寸値をご参照下さい。着丈70／肩幅44.5／身幅55.5／袖丈24.5Mですがサイズ感は大き目ですので、Ｌサイズ探したいた方でも良いと思います！多少の誤差はご容赦下さい。❏カラーブラック　ゴールド　系　刺繍ロゴ❏コンディション特にに目立つダメージ、汚れなく、使用感もほとんどないキレイなアイテムです。タバコの匂い移りがございます。❏SHOPよりコメント胸元はベロア生地にゴールド系統の刺繍ロゴが高級感あります。透けるメッシュ地と透けない生地のストライプになっており、半袖又は長袖とレイヤードで長いシーズン着用頂けると思います！❐購入元AACD加盟のブランドリユース店・ストア商品※AACDとは、世の中にある不正商品（コピー品・偽物）を減らすことを目的に発足した一般社団…
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