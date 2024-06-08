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極美品　ディーゼル二つ折り財布　黒　ビッグロゴ　箱あり
商品番号 J46041465734
商品名

極美品　ディーゼル二つ折り財布　黒　ビッグロゴ　箱あり
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディーゼル二つ折財布　箱あり黒新品同様です♪サイズ縦:9.7センチ横:11.5センチ厚み:2.5センチカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···二つ折り大手リユースショップで購入致しました♪即購入ok気になる事がありましたらお気軽にコメント下さい♪よろしくお願い致します♪
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