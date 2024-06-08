未使用 ポケカ ブラッキー NAGABA コラボ 長場雄 067/SV-P ①

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参考までに、カドショ査定満額品未使用ですが、中古、プレイ用と御理解の上お願い致します。状態は画像にてご確認ください。なくなり次第終了他にも多数出品中！＼(´・∀・｀)／最初に自己紹介にも記載してますが、意味のわからない嫌がらせ評価が多発してます。動物の毛が付着してたなどくだらない嫌がらせ評価をする方は最初から購入しないでください。少しでも付着等が気に入らない方も購入しないでください。評価に悪いがある方はまず質問からお願い致します。転売屋？、マナーが悪い、タメ口、冷やかしなどくだらない質問はやめてください。即ブロックします。購入後、24時間以内に手続きができない方も購入不可になります。必ず自己紹介をお読みください。NAGABAコラボプロモブラッキー067/SV-P未使用初期キズ、初期不良等は保証しません。ご理解ある方のみお願い致します。自宅保管の為ご理解の上お願い致します(〃・д・)-д-))ペコリン宜しくお願いします('ω'三'ω')