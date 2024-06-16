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ミッレフォッリエ2 millefoglie II P25 コニャック
商品番号 R41134585554
商品名

ミッレフォッリエ2 millefoglie II P25 コニャック
ブランド名 エムピウ
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

m+エムピウ　財布　ミッレフォッリエIIP25コニャックブランド:m+エムピウアイテム名：ミッレフォッリエIIP25（millefoglieIIP25）色：コニャックサイズ:約H2.5cm×W11cm×D8.5cm状態：新品未使用素材:本革ミッレフォッリエII人気色のコニャックです。こちらアウトレット品になりますので箱とギャランディーカードは付属しません。新品未使用品ですが、皮特有の初期的な傷やアタリなどは予めご理解ください。商品写真はモニター設定、部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、天然素材の為個体差がございます。予めご承知置き下さい。その他商品情報は公式HPをご確認くださいいかなる場合でもすり替え防止のため返品は受け付けません。
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