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本日限定　値引き　新品/激レア　ウエアハウス 直営店限定　　Tシャツ　サイズL
商品番号 Y72974478944
商品名

本日限定　値引き　新品/激レア　ウエアハウス 直営店限定　　Tシャツ　サイズL
ブランド名 ウエアハウス
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···ヘンリーネック季節感···春、夏、秋、冬直営店限定のTシャツです。予約時で完売してます。しかもこの白は数も少ないらしいためかなりのレアなTシャツです。柄はプリントではなく、フロッキープリントになってます。この柄もはヴィンテージでは珍しい為、貴重なTシャツだと思います。多少ですが、値引きの交渉も受けますので、コメントください。本日限定で値引きします。明日にはもどしますので、よろしくお願いします#ウエアハウス#限定#直営店#アメカジ#Tシャツ#ヴィンテージ#レア#ジーンズ#ジージャン#フロッキー
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