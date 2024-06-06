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- 本日限定 値引き 新品/激レア ウエアハウス 直営店限定 Tシャツ サイズL
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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···ヘンリーネック季節感···春、夏、秋、冬直営店限定のTシャツです。予約時で完売してます。しかもこの白は数も少ないらしいためかなりのレアなTシャツです。柄はプリントではなく、フロッキープリントになってます。この柄もはヴィンテージでは珍しい為、貴重なTシャツだと思います。多少ですが、値引きの交渉も受けますので、コメントください。本日限定で値引きします。明日にはもどしますので、よろしくお願いします#ウエアハウス#限定#直営店#アメカジ#Tシャツ#ヴィンテージ#レア#ジーンズ#ジージャン#フロッキー
http://narcologia.ru/goods/tenet649663.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild55752.html
http://narcologia.ru/goods/traverse692826.html
本日限定 値引き 新品/激レア ウエアハウス 直営店限定 Tシャツ サイズL
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