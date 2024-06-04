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フォトジェニックのベース
商品番号 C91858533187
商品名

フォトジェニックのベース
ブランド名 フォトジェニック
特別価格 税込 5,740 円
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商品詳細

20年前に、譲り受けたベースです。詳しい型式などはかいてありません。もし必要な方がいれば譲りたいです。ベースのソフトケースあります。
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