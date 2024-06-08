ジャスティンビーバー 着 Mickey Mouse Tee ミッキー Tシャツ

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中古品やVintage品へのご理解がない方の購入はトラブルのモトとなりますのでご遠慮下さい。貴重な海外買付け品！！USA古着のディズニーオフィシャル90s青パンツTシャツです。サイズ表記はO/Sですが、XL程度のサイズ感でビッグサイズになります。ビッグサイズはとても人気です！！JustinBieber(ジャスティンビーバー)が着用した、大人気のデザインとなってます。※他の激レアヴィンテージTシャツは#こちらから是非どうぞ！【商品名】USA古着DisneyOfficial90sMickeyMouseTeeRedO/S【COLOR】レッド【Size】O/S(XL程度)着丈:約73cm、身幅:約56cm、肩幅:約49cm【商品状態の詳細】年代の割にきれいな状態ですが、見落としている場合もございます。20年以上前の古着ですので、そちらをご理解頂いた上でご購入下さい。【商品の状態】使用状況:中古注意事項:ファイナルセールとさせていただきます。【発送】既に日本にございます。入金確認後、2日以内での発送となります。【その他】不明点はご質問ください。購入後24時間以内にご連絡無い場合、また購入後2日以内に入金ない場合キャンセルとさせていただきますのでご了承ください。SUPREME23SS,22AWの商品やNY買い付け品を他にも出品しております。あわせて宜しくお願い致します。カラー···レッド袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋