まず最初に、値下げ交渉はお断りします。当方は喫煙者もペットも居ない環境です。発送には1〜2日お時間を頂きます。ノークレーム・ノーリターンでお願いします。・商品説明ポーターのウォレットコード5色セットです。結局使うことなくしまっておいた未使用品です。それでは、よろしくお願いします。



未使用] PORTER ウォレットコード 5種セット-



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[ポーター] 吉田カバン ウォレットコード 【CORD/コード】 541-06957



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