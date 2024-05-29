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エルメス ネクタイ　H柄　ストライプ　ドット　総柄　ハイブランド
商品番号 M45512157468
商品名

エルメス ネクタイ　H柄　ストライプ　ドット　総柄　ハイブランド
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムHERMESエルメスネクタイ　H柄　ストライプ　ドット　チェック　総柄　ハイブランド　ブラック　黒色高級シルク　高級ブランド○サイズ剣先　　　8.6cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態中部から上部に小さな汚れがありますがまだまだお使い頂けます！写真ご確認お願い致します。上記内容をご理解のうえ、中古品であることを踏まえて完全品をお求めの方はお控え下さい。○カラーブラック　黒色○素材シルク　SILK↓下記ネクタイ取扱っております！(^^)ルイ・ヴィトン(LOUISVUITTON)バレンシアガ(BALENCIAGA)グッチ(GUCCI)イヴ・サンローラン(YSL)PaulSmith(ポールスミス)dunhill(ダンヒル)burberry(バーバリー)CalvinKlein(カルバンクライン)ChristianDior(クリスチャンディオール)CELINE(セリーヌ)VivienneWestwood(ヴィヴィアン)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。表記ないかぎり基本的に付属品はありません。○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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