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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。コールハーン 男性用 オックスフォード レザースニーカー ゼログランド ブルー\u0026メッシュサイズは約27.5cmかかと、綺麗に残っています。数回しか履いていません。箱有り。綺麗な状態ですが、中古ですので写真にてご確認ください。定価38500円
http://narcologia.ru/goods/shuttle433725.html
http://narcologia.ru/goods/Persia134488.html
http://narcologia.ru/goods/injure594667.html
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コールハーン ゼログランド オックスフォード ブルースニーカー約27.5cm | フリマアプリ ラクマ
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コールハーン ゼログランド オックスフォード ブルースニーカー約27.5cm
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