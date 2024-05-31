Easy Rider ライセンスバックル　USA ビンテージ

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商品詳細
25年ぐらい前に中目黒でかいました。当時¥10000弱しました。横 最大約(9cm)縦 最大約(6cm)ベルトのループ幅 約4.5cm刻印以下MADINUSAEasyRiderofficiallicensedprodactLEGENDSEZ-3写真をみてご確認下さい。#EasyRider#イジーライダー#バックル#ビンテージバックル#アメリカ6700-5980-5300→4750→
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