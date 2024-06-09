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Off-White ベルト イエロー
商品番号 Q45126490136
商品名

Off-White ベルト イエロー
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 5,640 円
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商品詳細

イタリア正規店購入の新品本物です。3.5cm幅の2種類ある中の太い方です。小さく畳んで、クリックポストでの発送です。[ブランド]OFF-WHITEC/OVIRGILABLOHオフホワイト[素材]ナイロン60％　ポリエステル40％[製造国]ITALY[カラー]イエロー、ブラックバックル[品番]INDUSTRIALBELTモデル[付属品]紙タグ(タグ、ゴムタグ)　1度のみ使用しました。1時間ほどのみです。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper780609.html
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