Ermenegildo Zegna エルメネジルド・ゼニア ネクタイ ストライプ

#よんしまいネクタイ↑こちらからネクタイ専用ページをご覧頂けます。お時間がありましたらプロフィールをご覧頂きご安心してお取引をさせて頂きたいと思います。以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪【ブランド】ErmenegildoZegnaエルメネジルド・ゼニア【アイテム】ネクタイ刺繍ジャカード肉厚光沢美品【サイズ】大剣 10㎝小剣 3.5㎝※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。※着画はご遠慮願います。【状態】目立ったダメージはなく、まだまだご利用いただけます♪【色】ネイビーボルドーワインレッドレッド【素材】シルク【その他】ブランドリユースショップで購入致しました。発送はコンパクトに折り畳み発送致します。その際のシワ等はご了承下さい。【フォロー割】¥3000〜 ¥100割引¥5000〜 ¥200割引¥10000〜¥400割引当アカウントをフォロー後、購入前にコメントにてお知らせ下さい。購入後の価格変更は出来ませんので、ご注意下さい。【リピート割】既にフォロー下さっている方が対象です。¥3000〜 ¥100割引¥5000〜 ¥200割引¥10000〜¥400割引フォロー済みである事を、購入前にコメントにてお知らせ下さい。購入後の価格変更は出来ませんので、ご注意下さい。お値段などのご相談も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。結婚式 入学式 入園式 入社式 ハロウィン パーティー クリスマス 授業参観 卒業式 卒園式 #Buyee#doorzo柄・デザイン···ストライプ



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