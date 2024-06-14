NEW ERA カスタム ヒューストン・アストロズ 7 5/8 ハイネケン

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カラー···グリーン形···ベースボールNEWERAHOUSTONASTROS59FIFTYFITTEDCAP(45THANNIVERSARYCUSTOMSIDEPATCH/GREYUNDERVISOR/KELLYGREENBLACK)ハイネケンGROWAROUNDにて購入しました。着用回数は一度短時間のみですので特筆すべきダメージ等はありませんが、サイズステッカーはつば裏に貼り替えております。サイズは75/8（60.6cm）です。基本的に即購入OKですが、コンビニ・ATM払い等購入手続きと同時にご入金いただけない決済方法をご利用の方は、ご購入前に必ずコメントお願い致します。またその場合には12時間以内のご入金をお願いしております。※購入手続きにお進みいただく前に、必ずプロフィールをご一読願います。supremeシュプリームnikeナイキjordanジョーダンdunkダンクSBエスビーairforce1エアフォース1airmaxエアマックスneweraニューエラthenorthfaceノースフェイスkithキスwtapsダブルタップスabathingapeエイプessentialsエッセンシャルズなどお好きな方におすすめです。