美品 dunhill ダンヒル ネクタイ

ダンヒルのネクタイです。グレーの上質な生地にグリーン、ホワイト、水色のストライプが入った合わせやすい上品なデザインです。素材はシルク100%でイタリア製です。使用感はほとんど無く未使用に近い美品です。サイズ全長 146cm大剣幅 8cmDrakesドレイクスTieyourtieタイユアタイfiorioフィオリオFrancoBassiフランコバッシLUIGIBORRELLIルイジボレッリNickyニッキーDominiqueFranceドミニクフランスItaloFerrettiイタロフェレッティDanielダニエルGucciグッチPRADAプラダFENDIフェンディGIORGIOARMANIジョルジオアルマーニErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニアVivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドPaulSmithポールスミスBeamsFビームスエフUnitedArrowsユナイテッドアローズMaker’sShirt鎌倉鎌倉シャツFAIRFAXフェアファクス等お好きな方にオススメです。他に出品中のネクタイと合わせてご購入をご希望の方はお値引き致しますのでコメントでご連絡下さい。



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