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aldious レザーウォレット
商品番号 T88682142948
商品名

aldious レザーウォレット
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 18,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革かつて受注販売されていたもので、品質はとても良いです。ウォレットチェーン付きです。写真3枚目黒塗りの部分、財布の内側に当時のファンクラブの会員番号と私のイニシャルが刻印されています。目立たない場所ですが、気にならない方のみ購入の検討をお願いします。当時のファンクラブは解散しているため、番号は無効になっています。
http://narcologia.ru/goods/encourage415572.html
http://narcologia.ru/goods/reboot743736.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion392178.html

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