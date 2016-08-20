※値下げ※Supreme×THE NORTH FACEキャップ

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Supreme×THENORTHFACEシュプリーム×ノースフェイスキャップホワイト17AWMOUNTAIN6-PANELCAP※！お値下げしました！※➖➖➖➖➖➖➖➖シュプリームとノースフェイスのコラボキャップです。形が崩れないように型を当てて保管しておりました。数回使用しているので色褪せていますが内側なので見た目からは気にならないかな？と思います！個人的には被ったら見えなくなるので気にはならなかったです^^気になる方は、汚れ落としなどで落としてみてください。限定品なので気になる方はお気軽にコメント下さい◎*値段交渉受け付けますのでお気軽にコメントください♡#supreme#シュプリーム#thenorthface#ザノースフェイス#ノースフェイス#キャップ#帽子#メンズ#アウトドアブランド#限定品