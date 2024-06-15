エルメス　ネクタイ　HERMES チェーン柄

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商品詳細
エルメスのネクタイです。目立った傷や汚れはありません。素材 シルク生産国 フランス大剣幅 10cm●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。付属品:無し現状でのお引き渡しとなります。発送方法 匿名配送 ネコポス予定
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