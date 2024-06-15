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エルメス　ネクタイ　HERMES チェーン柄
商品番号 X95938745992
商品名

エルメス　ネクタイ　HERMES チェーン柄
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスのネクタイです。目立った傷や汚れはありません。素材　シルク生産国　フランス大剣幅　10cm●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。付属品:無し現状でのお引き渡しとなります。発送方法　匿名配送　ネコポス予定
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