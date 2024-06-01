【希少】dries van noten 18aw マフラー　ストール

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商品詳細
driesvannotenドリスヴァンノッテン18awマフラーストール定価7万円言わずと知れた18AW名作のオーバーサイズジャケット/コートと同生地のストール。流通量が少なかった希少価値の高いアイテムです。素材:ウール50%,アクリル50%サイズ：70×190cm着用回数3回程度の美品となります。柄・デザイン···チェック
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