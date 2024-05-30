BOTTEGA VENETAボッテガベネタ エイ革

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商品詳細
人気のボッテガ エイ革のコラボ長財布！エイ革が、目をひく一品です！商品回数少なく、外、中とも綺麗な状態だと思います。（写真にてご確認ください）ただ革製品ですので、長くお使いいただくため、小まめな手入れ必要かと思います。長期自宅に眠っていましたので、中古品にご理解いただけます方へよろしくお願いいたします。お問い合わせお待ちしております。カラー···ブラック財布形···長財布
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