ヒステリックグラマー ヴィクセン キャップ ブラウン

プロフ確認お願い致します。新品未使用タグつきサイズフリーゆうパケットプラスの箱に軽く潰して発送します。型崩れなど心配な方は➕料金にて宅急便発送します。お値下げ不可❌記載しているのに値下げ交渉する方いますがコメント消します。



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