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【USA IMPORT❗️】3XL RON JONドッグダウン　ビッグシルエット
商品番号 V75216262475
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【USA IMPORT❗️】3XL RON JONドッグダウン　ビッグシルエット
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,884 円
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商品詳細

値下げ希望価格教えて下さい❗️アメリカのサーフショップ　RONJON《商品説明》状態、品質、製法、とっても良くおすすめです！アメリカ直輸入、アメリカ企画、アメリカ古着❗️90年代半袖プリントロゴTシャツです。古着男子、古着女子にオススメのオーバーサイズ、オーバーシルエット、ビッグサイズ、ビッグシルエットです。【ブランド】RONJON【サイズ】表記：3XL【寸法】着丈：78.5cm肩幅：68cm身幅：67cm袖丈：21.5cm【カラー】・赤、エンジ【素材】コットン★清潔さが売りです⭐︎　全品、クリーニング及び、消臭、スチーマーでシワ　縮み等補正し、形状仕立てております。★コメント無し即購入可★匿名配送
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