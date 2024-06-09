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[新品未使用]　ポールスミス　長財布
商品番号 F94320603694
商品名

[新品未使用]　ポールスミス　長財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 9,120 円
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商品詳細

新品未使用ポールスミス長財布カラー...ブラック未使用のまま保管しておりました。見たところ傷など無当たりませんが、細かな点見落としあるかもしれません。御理解の上ご購入お願い致します。箱に入れた状態でお送りいたします。#ポールスミス#長財布
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