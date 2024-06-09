[新品未使用]　ポールスミス　長財布

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商品詳細
新品未使用ポールスミス長財布カラー...ブラック未使用のまま保管しておりました。見たところ傷など無当たりませんが、細かな点見落としあるかもしれません。御理解の上ご購入お願い致します。箱に入れた状態でお送りいたします。#ポールスミス#長財布
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