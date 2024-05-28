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wtaps 231ATDT-CSM13 2023ss
商品番号 A39233978960
商品名

wtaps 231ATDT-CSM13 2023ss
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 4,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

観覧ありがとうございます。ダブルタップスのDESIGN01/SS/CTPL.COLLEGEです。カラーはホワイト、サイズはXLです。公式サイトで購入しました。4回〜5回着用しました。中古品になりますが目立った汚れや破損などはありません。購入前にプロフィール必読でお願いします。
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