ポピープレイタイム　POPPY PLAYTIME BOX 10体　ハギーワギー

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商品詳細
2023年の春頃に、東京ソラマチのポップアップストアにて購入しました！フィギュアはすべてそろっていますが、子どもが遊んだものであることをご了承くださいませ！ほとんどしまっていたので、フィギュアの状態は良好です！話題のサバイバルホラーゲーム『PoppyPlaytime』の公式ライセンスグッズ！\u2028\u2028ハギーワギーやポピーなど作中の人気キャラクター達が\u2028かわいいミニフィギュアが10体セットで登場！\u2028BOXのハギーワギーの目は動かすといろんな方向を向く豪華仕様！\u2028\u2028【商品仕様】\u2028パッケージサイズ：W30.5xH27.9xD7.6cm
http://narcologia.ru/goods/recommended725390.html
http://narcologia.ru/goods/procurement62733.html
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