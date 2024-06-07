LIDNM Llife LEATHER CHAIN WALLET CODE

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col.｜WYM LIDNMのTシャツ/カットソーを使ったコーディネート - WEAR



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現在完売しているLIDNMLlifeのウォレットチェーンです。気に入って買ってみたものの結局使うことがなかったので出品します。送料、手数料を加味した上で少し高めに設定してます。売れなければ最終的に定価まで下げていきますのでよろしくお願いします。LIDNMリドムWYMLIDNMウィムリドムG.O.CジーオーシーPerushuペルーシュConfirmコンファームLILLリルact'mアクトムADRERアドラーINTERFACTORYインターファクトリーDOOPZドープスKUUUPYクーピーFREAK’SSTOREフリークスストアHAREハレRockyMonroeロッキーモンローneosネオスASTRONOMYアストロノミーshikitokyoLILLHARE（ハレikka（イッカ）LIDnM（リドム）WYM（ウィム）Casperjohn（キャスパージョン）nanouniverse（ナノユニバース）SHIPS（シップス）BEAMS（ビームス）STUDIOUS（ステュディオス）UnitedArrows（ユナイテッドアロウズ）TK（タケオキクチ）URBANRESARCH（アーバンリサーチ）Lui's（ルイス)THENORTHFACE（ザノースフェイス）unitedtokyo（ユナイテッドトウキョウ）SENSEOFPLACE（センスオブプレイス）nikoand（ニコアンド）coen（コーエン）RAGEBLUE（レイジブルー）KANGOL（カンゴール）kutir（クティール）JUNred（ジュンレッド）