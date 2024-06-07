レッドスパイダー AH MURDERZ × NEWERA RED SPIDER

AHMURDERZ×NEWERA“AMCorduroy”9FIFTYLOWPROFILE-BEIGE×WINERED-人気の［LP9FIFTY］をベースモデルにコーデュロイ生地を採用したコラボモデルが登場。フロントにロゴを配置しサイドにAHMURDEERZをデザイン、反対のサイドにNEWREAのロゴを全て刺繍でデザインされた贅沢でハイクオリティーなアイテム。9FIFTYの特徴はそのままに、クラウンの高さを低めに調整したシルエットが特徴。バイザーをあらかじめカーブさせた仕様のLowProfile9FIFTY。男女問わず幅広くフィットするシルエットです。バックにはワンタッチでサイズ調整可能なアジャスタを装着。Color:BEIGE×WINEREDSize:free（SNAPBACK）Material:cotton100%polyester100%



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