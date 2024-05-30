レイジングサーフ　ポケセン産

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商品詳細
種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックレイジングサーフポケモンセンターオンラインの抽選で当選したものです。自分の住所がついている紙を剥がしただけで未開封です。レイジングサーフの未開封ボックスと納品書が入っております。写真の箱のまま発送させていただきます。
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